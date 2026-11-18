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كشف الفنان اللبناني عن تفاصيل علاقته بنجله محمد، والدور الذي أداه في دعمه خلال أصعب مراحل حياته، متحدثاً عن كواليس أغنيتهما المشتركة "كيفك ع فراقي"، التي أبصرت النور بعد إصرار تقديمها مع والده طوال 3 سنوات.وأوضح فضل شاكر أن نجله كان يطرح عليه فكرة تسجيل الأغنية خلال زياراته المتكررة، قبل أن ينجح أخيراً في إقناعه بتقديمها على شكل ديو غنائي، مشيراً إلى أن الموزع حسام الصعبي تولى توزيع العمل، وجاءت النتيجة على نحو نال إعجابه.وكشف أن قصة الأغنية تعود إلى نحو 20 عاماً، حين التقى كاتبتها سمر الهنيدي ، وكانت آنذاك في بداية مسيرتها الشعرية، ووعدها بغناء إحدى قصائدها. وأضاف أنه تذكر الوعد ، عندما عرض عليه محمد الأغنية، ليتفقا على تسجيلها معاً، موجهاً الشكر إلى الهنيدي والملحن وائل الشرقاوي.وفي حديثه عن علاقته بنجله، أكد فضل شاكر أن محمد شكّل سنداً أساسياً له خلال السنوات الصعبة التي مر بها، معرباً عن رغبته في تعويضه عما عاشه من ظروف، ومشيداً بطموحه وذكائه وقدرته على إدارة أعماله الفنية.، عبّر محمد فضل شاكر عن سعادته بالوقوف إلى جانب والده على المسرح، مؤكداً أن هذه اللحظة كانت حلماً انتظره 14 عاماً، وأنه لا يزال غير مستوعب تماماً ما يعيشه، رغم مشاركتهما في عدد من الحفلات.وأشار أن حفلات والده تستقطب جمهوراً من مختلف الأجيال، من الأمهات إلى الأبناء والأحفاد، معتبراً أن عفويته وصدقه يشكّلان جزءاً أساسياً من علاقته بالجمهور، وأن المواقف التي تنتشر له عبر تأتي بصورة تلقائية.وعن مشاريعهما المقبلة، كشف محمد شاكر عن التحضير لديو غنائي جديد يجمعه بوالده، موضحاً أنهما لا يزالان يستمعان إلى مجموعة من الأغنيات لاختيار العمل المناسب، بعد نجاح تجربتهما المشتركة في "كيفك ع فراقي".