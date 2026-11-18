أبدت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز ترددها حيال فكرة الزواج مجدداً، بعد تجاربها الزوجية الأربع، وذلك خلال مشاركتها في فعالية بمدينة .



وحضرت لوبيز عرض فيلمها الموسيقي The JLO Show: Live in Las Vegas، قبل أن تشارك في جلسة حوارية أدارتها راشيل زيغلر، تحدثت خلالها عن حياتها العاطفية.

وخلال ، مازحها أحد الحاضرين بالقول إن أمامها فرصة للزواج ست مرات أخرى، في إشارة إلى عدد أصابع اليدين، ما أثار ضحكها وضحك زيغلر.



وردت لوبيز: "نعم، هذا صحيح"، قبل أن تعترف بأنها غير متأكدة من استعدادها لتكرار التجربة، قائلة: "لا أعرف إن كان لدي القدرة على فعل ذلك مجدداً، يا إلهي!"، وفق مقطع فيديو نشر على منصة "إكس".

وتزوجت لوبيز أربع مرات، من أوجاني نوا وكريس جود ومارك ، وصولاً إلى الممثل .

وفي ظهورها ضمن Friends Keep Secrets، تطرقت النجمة إلى علاقاتها السابقة وتجارب الطلاق، مؤكدة أنها تستمتع حالياً بحياتها كعزباء.

وأوضحت أنها أدركت لاحقاً أنها كانت تبحث عن الاستقرار من خلال علاقاتها، مشيرة إلى أن الشهرة الطويلة جعلتها تشعر أحياناً بالضياع والوحدة، رغم اعتقاد الآخرين بأنها محاطة دائماً بالناس.

وأضافت أنها كانت تتمنى وجود شخص يرغب في قضاء الوقت معها بدافع حقيقي، بعيداً عن المصالح المهنية أو الشخصية، معتبرة أن هذا الشعور كان من الأسباب التي دفعتها إلى البحث عن علاقة عاطفية.



