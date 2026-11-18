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احتفلت النجمة العالمية بعودتها إلى ترشيحات جوائز "غرامي" بعد غياب 16 عاماً، بعدما حصد ألبومها الأخير "Confessions II" أربعة ترشيحات لنسخة عام 2027، معربة عن شكرها لمعجبيها وفريق العمل الذي ساهم في إنتاجه.وعبّرت مادونا، البالغة من العمر 68 عاماً، عن سعادتها عبر منشور على "إنستغرام"، أرفقته بمقطع فيديو تحدثت فيه عن رؤيتها الفنية للألبوم، الصادر في 3 يوليو، والذي جمعها مجدداً بالمنتج الموسيقي .وقالت إن الرقص يمثل "اللغة الخفية للروح"، موضحة أن هدفها من العمل على الألبوم لم يكن مجرد دفع الجمهور إلى الرقص، بل خلق مساحة للتواصل الإنساني.كما شكرت المنتجين والكتّاب والفنانين، إلى جانب معجبيها الذين ساندوها منذ بداية المشروع، معربة عن امتنانها لمشاركتهم هذه التجربة.وتنافس مادونا عن ألبوم "Confessions II" في فئة أفضل ألبوم رقص/إلكتروني، وعن أغنية "I Feel So Free" في فئة أفضل تسجيل رقص/إلكتروني، فيما رُشحت أغنية "Danceteria" لجائزة أفضل تسجيل رقص بوب.كذلك، نالت ترشيحاً في فئة أفضل أداء ثنائي/مجموعة في موسيقى البوب عن أغنية "Bring Your Love"، التي تعاونت فيها مع الفنانة سابرينا كاربنتر.وتعود آخر ترشيحات مادونا إلى عام 2010، حين نافست بأغنيتها "Celebration". ومع الترشيحات الأربعة الجديدة، يرتفع رصيدها في تاريخ جوائز "غرامي" إلى 32 ترشيحاً، توّجت بسبعة منها.