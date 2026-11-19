توفي الممثل الأميركي ألكسندر هاسكين، البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما عُثر عليه في مياه المحيط قرب رصيف مونيكا في ولاية الأميركية.

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وبحسب وسائل إعلام أميركية، تلقت الشرطة بلاغاً عن وجود رجل في المياه بعد ظهر الاثنين 16 تشرين الثاني الجاري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله ونقله إلى قارب نجاة، وبدأت بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، قبل نقله إلى الرصيف ومواصلة محاولات إنقاذه، إلا أنه أُعلن عن وفاته عند الساعة 4:56 مساءً.



وأوضحت شرطة سانتا مونيكا أن الأدلة وتسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن هاسكين كان بمفرده ولم يتفاعل مع أي شخص قبيل الحادثة، نافيةً بذلك تقارير تحدثت عن دخوله في مع امرأة قبل سقوطه في المياه.



وكان هاسكين قد شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية، بينها «You» على نتفليكس و«The Rookie» و«Mayans M.C.»، كما عمل مدرباً شخصياً.



ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة، فيما أشار والده إلى أنه تلقى رسالة نصية قصيرة من ابنه في وقت مبكر من صباح يوم وفاته.