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صورة الفنان ماجد المهندس بالعنايه المركزه الدعاء للفنان ماجد المهندس حيث يرقد بالعنايه المركزه. . اللهم شافيه وعافيه وارفع عنه و اكسوه برداء العافيه
#ماجد_المهندس https://t.co/O50abenT5T— مي العيدان (@mayal3eidan) November 19, 2026
صورة الفنان ماجد المهندس بالعنايه المركزه الدعاء للفنان ماجد المهندس حيث يرقد بالعنايه المركزه. . اللهم شافيه وعافيه وارفع عنه و اكسوه برداء العافيه
#ماجد_المهندس https://t.co/O50abenT5T