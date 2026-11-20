أدى تداول مقطع فيديو للفنان من داخل المستشفى، أثناء وجوده فاقداً للوعي عقب تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب، لموجة من الانتقادات والجدل عبر .

صورة الفنان ماجد المهندس بالعنايه المركزه الدعاء للفنان ماجد المهندس حيث يرقد بالعنايه المركزه. . اللهم شافيه وعافيه وارفع عنه و اكسوه برداء العافيه #ماجد_المهندس https://t.co/O50abenT5T — (@mayal3eidan) November 19, 2026 Advertisement

وانقسمت الآراء بين من اعتبر نشر الفيديو انتهاكاً لخصوصية الفنان وكرامته في لحظة مرضه، ومن رأى أنه قد يكون محاولة لطمأنة جمهوره على حالته الصحية.



وفي هذا السياق، أكد استشاري أمراض الباطنة الدكتور محسن العبد أن تصوير المرضى ونشر صورهم أو مقاطعهم دون موافقتهم الصريحة يُعد انتهاكاً للخصوصية ومخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية.







