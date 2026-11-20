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اشتهر كولكين بتجسيد شخصية الطفل "كيفن ماكاليستر" في أول فيلمين من السلسلة، وهما الفيلم الأصلي (Home Alone) عام 1990، والجزء الثاني (Home Alone 2: Lost in New York) عام 1992، قبل أن ينتج جزء ثالث عام 1997 من دونه، تلته ثلاثة أفلام أخرى.ووفقًا لنشرة (Puck) الإخبارية، سيتولى إنتاج الجزء الجديد شركة (Point Grey Pictures) المملوكة للثنائي سيث روغن وإيفان غولدبرغ، اللذين سيتعاونان أيضًا مع كولكين في كتابة سيناريو الفيلم.وكانت شائعات العمل على هذا الجزء قد انطلقت في وقت سابق من العام الجاري، تزامنًا مع توقيع كولكين عقدًا مع وكالة المواهب (CAA)، وتقرير لمجلة " " أشار إلى أن شركة " " تطور جزءًا جديدًا من السلسلة بناءً على فكرة طرحها كولكين بنفسه.ونقلت المجلة عن مصدر مطلع قوله آنذاك: "الأمر في مراحله الأولى، مجرد فكرة وشبه ضوء أخضر من ديزني، أحبت ديزني فكرة ماكولي والجميع يريدون أن يحدث ذلك".وكان كولكين قد كشف علنًا عن تصوره لقصة الجزء الجديد في نوفمبر من العام الماضي، خلال جولته الفنية (A Nostalgic Night with Macaulay Culkin) في مدينة لونغ بيتش بولاية .وقال كولكين حينها موضحًا فكرته: "كانت لدي فكرة أن أكون إما أرمل أو مطلقًا أربي طفلًا، وأعمل بجهد كبير ولا أنتبه له بما يكفي، فيغضب الطفل مني، ثم أحبس خارج المنزل"، في إشارة إلى قلب أدوار الفخاخ والمواقف الكوميدية التي اشتهر بها الفيلم الأصلي.ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من عودة كولكين لتقمص شخصيته الشهيرة في إعلان تجاري لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للترويج لوجبة جديدة تحمل اسم الفيلم، أُعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، بعد فقط من الذكرى السنوية الـ36 لعرض الجزء الأول.وسخر الإعلان من حبكة الفيلم الأصلي حين ترك "كيفن" وحيدًا بعد سفر عائلته، حيث ظهر كولكين واقفًا داخل فرع مهجور للمطعم أغلق بسبب عاصفة ثلجية وهو يقول: "اختفى الجميع مجددًا"، قبل أن يضع بطاقة اسم (Kevin) ويتولى دور موظف يأخذ الطلبات ويجهز الوجبات مستعرضًا محتويات الوجبة.