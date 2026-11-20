أثار الفنان جدلاً واسعاً بعد إعلانه التفكير جدياً في اعتزال الفن، وذلك خلال حضوره عرض فيلمه "أميركا شيكا "، ضمن فعاليات الـ47 من مهرجان السينمائي، بعد مرور 33 عاماً على عرضه الأول.

وينتمي الفيلم إلى الأعمال الغنائية ذات الطابع الرومانسي والاجتماعي، ويتناول قصة مجموعة من الشبان المصريين الذين يسعون إلى الهجرة إلى بحثاً عن مستقبل أفضل، قبل أن يصطدموا بواقع قاسٍ نتيجة تعرضهم للخداع من سماسرة الهجرة.

وقال فؤاد، في تصريحات إعلامية على هامش ، إنه يفكر حالياً في الاعتزال، مشيراً إلى أنه يشعر بأن مشواره الفني اقترب من الاكتمال، بعدما قدم الكثير خلال سنوات عمله.

وأضاف أنه عندما يسترجع مسيرته وما حققه خلالها، يشعر بالفخر والامتنان، موجهاً الشكر إلى الله على ما وصل إليه.

وأثار التصريح تفاعلاً بين الجمهور، إذ رأى البعض أن فؤاد قد يكون بحاجة إلى تجارب فنية جديدة تعيد إليه الحماس والشغف، معتبرين أن عدداً من أبناء جيله، ومن بينهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وخالد عجاج ومحمد محيي، يمرون بمرحلة من البحث عن مسارات فنية مختلفة، مشيرين إلى تجربتي محمد منير وعمرو في مواصلة التجديد والاستمرار.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الاعتزال لا يعني بالضرورة نهاية المشوار الفني، بل قد يشكل بداية لمرحلة جديدة، خصوصاً إذا كان قراراً مؤقتاً يتيح للفنان الابتعاد لفترة قبل العودة إلى جمهوره.