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اختتم مهرجان السينمائي الدولي دورته الـ47 بنجاح جماهيري لافت، رغم محدودية الميزانية وغياب كبار النجوم العالميين، في دورة راهن فيها رئيس المهرجان حسين فهمي على جودة الأفلام وتوسيع قاعدة الجمهور.وواجه المهرجان تحديات مالية انعكست على استضافة النجوم العالميين، الذين تراجع حضورهم خلال السنوات الأخيرة، فيما استند فهمي إلى مكانة المهرجان التاريخية وتصنيفه ضمن الفئة «A» من لجمعيات منتجي الأفلام، لاستقطاب أعمال سينمائية متميزة.وشهدت عرض 145 فيلماً من 64 دولة، بينها 17 عرضاً عالمياً أول، و5 عروض دولية أولى، إضافة إلى 87 فيلماً عُرضت للمرة الأولى في وشمال .وحصد الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة» جائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم روائي طويل، فيما فاز الفيلم الصيني «أسرارنا» بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، والهندي «كنا هنا» بجائزة .وعلى الصعيد الجماهيري، نجحت في توسيع نطاق العروض السينمائية، ما ساهم في بيع نحو 53 ألف تذكرة، بزيادة تقارب 10 آلاف تذكرة عن الدورة السابقة، فيما تجاوزت مشاهدات المحتوى المرتبط بالمهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي 150 مليون مشاهدة.وعكست هذه النتائج نجاح المهرجان في تعزيز حضوره الفني والجماهيري، رغم التحديات المالية وتراجع مشاركة النجوم العالميين.