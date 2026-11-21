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تحلّ اليوم السبت الذكرى الـ31 لرحيل الفنانة ، إحدى أبرز نجمات الغناء والسينما العربية، التي تركت إرثاً فنياً لا يزال حاضراً رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على وفاتها.وُلدت ليلى مراد في عام 1918، وهي ابنة الموسيقار زكي مراد، الذي ساعدها على اكتشاف موهبتها الغنائية مبكراً، قبل أن تنطلق في مسيرة فنية جعلتها من أشهر الأصوات النسائية في مصر.ودخلت عالم السينما عام 1938 من خلال فيلم «يحيا الحب» إلى جانب الموسيقار ، لتقدّم لاحقاً نحو 28 فيلماً، أبرزها «غزل البنات» و«ليلى بنت الفقراء» و«عنبر» و«قلبي دليلي».وخلال مسيرتها، قدّمت أكثر من ألف أغنية، وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء، كما خاضت تجربة الإنتاج السينمائي، ونجحت في الجمع بين الغناء والتمثيل، لتصبح من أبرز نجمات للسينما المصرية.ورغم نجاحها الكبير، اختارت ليلى مراد الاعتزال في خمسينيات القرن الماضي، مبتعدة عن الأضواء في ذروة شهرتها.ورحلت في 21 تشرين الثاني عام 1995، عن عمر ناهز 77 عاماً، تاركة أعمالاً غنائية وسينمائية حافظت على حضورها لدى أجيال متعاقبة.