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بعيداً عن الحفلات والأعمال الدرامية، يمارس عدد من نجوم الفن العربي هوايات قد تبدو غير مألوفة لجمهورهم، تتنوع بين الرياضات القتالية والمغامرات الجوية، وصولاً إلى مشاهدة الرسوم المتحركة.وتُعدّ الملاكمة من أبرز هوايات الممثلة نادين نسيب نجيم، التي سبق أن شاركت متابعيها مقاطع من تدريباتها، مؤكدةً أنها تساعدها على التخلص من التوتر والطاقة السلبية. أما الممثلة الأردنية صبا مبارك، فكشفت عن اهتمامها بالرماية والفنون القتالية، إلى جانب شغفها بأدوار الأكشن.وتشتهر الفنانة مايا بحب المغامرات، إذ خاضت تجارب في الطيران والقفز المظلي، كما ظهرت في حلبات سباق السيارات. وفي المقابل، تفضّل دينا الشربيني ونسرين طافش ممارسة رفع الأثقال والتمارين الرياضية المكثفة.أما الفنانة نانسي عجرم، فتجد متعتها في مشاهدة الرسوم المتحركة، ولا سيما مسلسل "توم وجيري"، بينما يُعرف الفنان عاصي الحلاني ونجله بشغفهما بركوب الخيل والاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.، يحرص الفنان علامة على ممارسة رياضة التنس، التي يعتبرها وسيلة للتخلص من ضغوط الحياة، وغالباً ما يشارك جمهوره صوراً من مبارياته برفقة نجله خالد وأصدقائه.وتكشف هذه الهوايات جوانب مختلفة من حياة النجوم بعيداً عن الأضواء، حيث يجد كل منهم وسيلته الخاصة للترفيه والاسترخاء وممارسة اهتماماته الشخصية.