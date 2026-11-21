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حصد فيلم "المراعي الصيفية" جائزة أفضل فيلم روائي عربي في الـ47 من مهرجان السينمائي الدولي، بعدما قدّم معالجة إنسانية مختلفة لتداعيات الحرب في ، بعيداً عن مشاهد القتال والدمار المعتادة في الأعمال السينمائية.والفيلم إنتاج فرنسي بلجيكي مشترك، من إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش، وبطولة الممثلة من أصول لبنانية منال .وتدور أحداثه حول فتاة لبنانية تُدعى "هنا"، تهرب من ذكريات الحرب ومشاهد العنف إلى جبال الألب الأوروبية، حيث تبدأ العمل متدربةً على رعاية الأغنام، بحثاً عن الأمان والسكينة وسط الطبيعة.ورغم ابتعادها عن أجواء الحرب، تظل البطلة أسيرة مخاوفها وصعوبة الثقة بالآخرين، إلى أن تتعرف إلى متدربة أخرى تُدعى "ليزا"، تنشأ بينهما علاقة إنسانية تساعدها تدريجياً على تجاوز عزلتها والتعافي من آثار الماضي.ويتميّز الفيلم بمشاهده الطبيعية وتصويره البصري الذي يعكس رحلة البطلة النفسية، فيما رأى بعض النقاد أن بطء الإيقاع في عدد من مشاهده يمنحه طابعاً أقرب إلى الأفلام الوثائقية.ويطرح العمل رؤية للحرب من خلال آثارها النفسية والإنسانية، مسلطاً الضوء على قدرة العلاقات البشرية والطبيعة على مساعدة الإنسان في استعادة توازنه بعد الصدمات.