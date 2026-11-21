كشفت تفاصيل جديدة عن وفاة الممثل الأميركي لاري بويندكستر، الذي فارق الحياة عن عمر 66 عاماً بعد خمسة أيام من تعرضه للدهس في ، في حادث لم يعتقد الأطباء في البداية أن إصاباته الناجمة عنه خطيرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Entertainment Weekly"، نقلاً عن وكيل أعمال الممثل هاري غولد، تعرّض بويندكستر للدهس يوم تشرين الثاني، أثناء وجوده في منطقة ستوديو سيتي، بالقرب من منزله في لوس أنجلوس.

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وأوضح غولد أن الممثل كان خارجاً لشراء الطعام عندما اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته بكسور في الأضلاع. ونُقل إلى المستشفى، حيث تقرر إبقاؤه تحت المراقبة وعلاج الكسور، إلا أن حالته لم تُعتبر في البداية خطيرة.

وقال وكيل أعماله إن الأطباء لم يشخّصوا إصاباته على أنها خطيرة، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لمعالجة كسور الأضلاع يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، لكنه توفي بصورة مفاجئة صباح ذلك اليوم، بعد خمسة أيام من الحادث.

وأفادت الشرطة في لوس أنجلوس بأن حادث اصطدام سيارة بأحد المشاة وقع مساء 13 تشرين الثاني، ونُقل المصاب إلى مستشفى محلي بواسطة فرق الإسعاف، فيما لا يزال التحقيق في الحادث مستمراً.

وعُرف بويندكستر بأدواره في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها "Days of Our Lives" و" " و"JAG"، كما شارك في فيلم "S.W.A.T." عام 2003، إلى جانب أعمال أخرى في التلفزيون والسينما.

وكان الممثل قد شارك في أكثر من 100 مسلسل تلفزيوني خلال مسيرته، كما امتلك تجربة موسيقية، إذ كان المغني في فرقة "High Lonesome" خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويترك وراءه زوجته كارول كريتزر وولديه.