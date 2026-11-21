اضطر الفنان المصري إلى التوقف عن تصوير مسلسله الجديد "القناع" لمدة 72 ساعة، بناءً على توصية طبية، بعدما تعرّض لتمزّق في أربطة قدمه اليسرى أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن.

وطمأن جلال جمهوره إلى استقرار حالته وقدرته على الحركة، موضحاً أنه يحتاج إلى يومين أو ثلاثة قبل العودة إلى عمله بصورة طبيعية.

ويُنتظر عرض "القناع" في 2027، ويشارك في بطولته بسمة وخالد سليم وميرهان حسين وهيدي كرم ودعاء حكم، وهو من تأليف محمد السوري وإخراج هشام .