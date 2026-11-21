توفيت الممثلة الفلبينية جوريبيل أغوتو عن عمر 32 عاماً، بعد معركة مع سرطان الغدد اللمفاوية، لتنتهي مسيرة فنية واعدة ارتبط اسمها بفيلم "Filipiñana"، الذي يمثل الفلبين في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي لعام 2027.

وأكد شقيقها جيد أغوتو وفاتها في 17 تشرين الثاني عند الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما أعلنت شركة الإنتاج "Epicmedia Productions" نبأ رحيلها بعد يومين، معبّرة عن حزنها بالقول: "نحبك يا بيل. لا مزيد من الألم".

وبحسب مجلة "Entertainment Weekly"، كانت أغوتو قد دخلت العناية المركزة في أحد مستشفيات الفلبين، بعدما تدهورت حالتها الصحية نتيجة المرض. وخلال فترة علاجها، خضعت لإجراءات طبية متعددة، بينها عملية شق القصبة الهوائية، كما كُشف عن وجود ثلاثة أورام في رئتها اليسرى.

وكانت عائلتها قد ناشدت الجمهور تقديم المساعدة لتغطية تكاليف علاجها والاستشفاء، بعدما تراكمت الفواتير الطبية خلال فترة إقامتها الطويلة في المستشفى.

من المسرح إلى سباق الأوسكار

اشتهرت أغوتو بأداء شخصية إيزابيل، وهي فتاة تبلغ 17 عاماً تعمل في ملعب غولف ضمن فيلم "Filipiñana" للمخرج رافائيل . وكانت قد أدّت الشخصية نفسها في الفيلم الذي أخرجه مانويل عام 2020، قبل تحويل العمل إلى فيلم روائي طويل.

وشارك الفيلم في مهرجان "صندانس" السينمائي مطلع العام الجاري، حيث حصد جائزة الخاصة للرؤية الإبداعية ضمن مسابقة الأفلام الدرامية العالمية، قبل اختياره لتمثيل الفلبين في سباق الأوسكار لعام 2027 عن فئة أفضل فيلم روائي دولي.

وبدأت أغوتو التمثيل في المسرح المجتمعي منذ سن مبكرة، ثم حصلت على شهادة في الفنون المسرحية من جامعة البوليتكنيك في الفلبين. وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية، بينها "The Slums" و"Cross My Heart and Hope to Die" و"Silenced Nights".

ونعى المخرج رافائيل مانويل الممثلة الراحلة، قائلاً إن العالم فقد واحدة من أكثر نجومه إشراقاً، فيما وصفها منتجا الفيلم بيانكا بالبونا وبرادلي ليو بأنها صديقة وشقيقة عزيزة، مشيدين بطيبتها وروحها المرحة.