انفصلت الممثلة الأميركية زوسيا ماميت عن زوجها الممثل جونيكيت، بعد زواج استمر نحو 10 سنوات، وفق ما أكد مصدر لمجلة "People".

وتزوج ماميت، البالغة 38 عاماً، وجونيكيت، البالغ 43 عاماً، في تشرين الأول 2016 خلال مراسم خاصة، بعدما تعارفا قبل نحو 3 سنوات أثناء مشاركتهما في مسرحية "Really, Really" خارج .

ولم يعلّق ممثلا الطرفين على طلبات المجلة للتوضيح بشأن الانفصال.

وكانت ماميت قد تحدثت عن بداية علاقتهما خلال ظهورها في برنامج "Today with Hoda and Jenna" عام 2024، مشيرة إلى أنهما حرصا في البداية على إبقاء علاقتهما بعيداً عن زملائهما في المسرحية، لأنهما شعرا بأنها علاقة جدية وقد تستمر.

وتزوج في 2 تشرين الأول 2016، في حفل أقيم في Cedar Lakes Estate بمنطقة هدسون في ، ارتدت خلاله ماميت فستان زفاف أسود. وأعلنت الزواج حينها عبر منشور على إنستغرام، وكتبت: "إلى الأبد ويوم إضافي".

وكانت الممثلة قد احتفلت بالذكرى التاسعة لزواجهما في تشرين الأول 2025، عبر منشور أشادت فيه بزوجها، وكتبت: "لا أحد يحبني كما تحبني"، متمنية استمرار علاقتهما.

ومن المقرر أن تعود ماميت إلى دور شوشانا في النسخة الجديدة من مسلسل "Girls" على HBO، فيما يستعد جونيكيت للعودة إلى شخصية في الموسم الثاني من مسلسل "The Hunting Wives" على نتفليكس.