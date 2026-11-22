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نشر الفنان المصري محمد رمضان تعليقاً ساخراً عبر "فيسبوك"، احتفالاً بتجاوز أغنيته "لو أنت ناوي أنا عشماوي" ستة ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وكتب: "لو أنت ناوي أنا عشماوي كسرت الـ6 مليون يا ليفة".
ويشارك رمضان في الأغنية المطرب بيسي سيجنال، ويعتمد العمل على إيقاع سريع وتبادل عبارات غنائية تحمل طابع المقارنة والتحدّي، وهو متاح على "يوتيوب" ومنصات موسيقية عدة.
وبالتوازي، يستعد رمضان لخوض الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027 بمسلسل "عشماوي"، المؤلف من 30 حلقة، من كتابة محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي وإنتاج صادق الصباح، والمقرّر عرضه على قناة "MBC مصر".