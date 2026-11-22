نشر الفنان تعليقاً ساخراً عبر " "، احتفالاً بتجاوز أغنيته " ناوي أنا عشماوي" ستة ملايين مشاهدة على " "، وكتب: "لو أنت ناوي أنا عشماوي كسرت الـ6 مليون يا ليفة".

ويشارك رمضان في الأغنية المطرب بيسي سيجنال، ويعتمد العمل على إيقاع سريع وتبادل عبارات غنائية تحمل طابع المقارنة والتحدّي، وهو متاح على "يوتيوب" ومنصات موسيقية عدة.

وبالتوازي، يستعد رمضان لخوض الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027 بمسلسل "عشماوي"، المؤلف من 30 حلقة، من كتابة أمين وإخراج وإنتاج ، والمقرّر عرضه على قناة "MBC مصر".