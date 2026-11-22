كشفت ممثلة في مسابقة " " بيرلا حرب عن الرسالة التي يحملها زيّها الوطني، رابطةً بين الأصوات التي طبعت ذاكرة اللبنانيين، وألم الرابع من آب، وإصرار الناس على الحياة والنهوض.

Advertisement

وأوضحت حرب، في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، أن هذه الحكاية ترافقها إلى مسرح المسابقة بالتزامن مع عيد ، مؤكدةً: " ستنهض مجدداً".

ووجّهت الشكر إلى المخرج على رؤيته وجهوده في تنفيذ فكرة الزي، معتبرةً أن العمل يتجاوز حدود ليحمل روح وطن بأكمله.