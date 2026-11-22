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كشفت ممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الكون" بيرلا حرب عن الرسالة التي يحملها زيّها الوطني، رابطةً بين الأصوات التي طبعت ذاكرة اللبنانيين، وألم الرابع من آب، وإصرار الناس على الحياة والنهوض.
وأوضحت حرب، في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، أن هذه الحكاية ترافقها إلى مسرح المسابقة بالتزامن مع عيد الاستقلال، مؤكدةً: "بيروت ستنهض مجدداً".
ووجّهت الشكر إلى المخرج جو بو عيد على رؤيته وجهوده في تنفيذ فكرة الزي، معتبرةً أن العمل يتجاوز حدود العرض ليحمل روح وطن بأكمله.