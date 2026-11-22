توفي الممثل الأميركي إي. جاي كارول، المعروف بأدواره في مسلسلات "The Deuce" و"Boardwalk Empire" و"Law & Order"، عن عمر 66 عاماً، بعدما انهار في أحد شوارع أثناء توجهه إلى جلسة تسجيل صوتي لإعلان تجاري.

وأكد مدير أعماله جون ماسون وفاته، مشيراً إلى أنه توفي بصورة مفاجئة، من دون الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن. وكان كارول قد خضع مؤخراً لعملية جراحية لمعالجة فتق، وفق ما نقلته مجلة "إنترتينمنت ويكلي".

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وقال ماسون إن كارول كان ممثلاً يكرّس نفسه بالكامل للشخصيات التي يؤديها، مشيداً بموهبته وبالطيبة والكرم اللذين أظهرهما في تعامله مع أصدقائه وزملائه وحتى الأشخاص الذين لم يكن يعرفهم.

وترك كارول بصمته في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وبرز خصوصاً في مسلسل "The Deuce" الذي أدى فيه شخصية "فات موني"، صاحب متجر لبيع المنتجات الجنسية، وشارك في ست حلقات من العمل.

كما جسّد شخصية الشريف فيكتور سيكلز في مسلسل "Boardwalk Empire"، وظهر في أعمال عدة من سلسلة "Law & Order" بمسلسلاتها المختلفة، إلى جانب مشاركته في "Blue Bloods" و"The Blacklist" و"The Punisher" و"Pose".

وفي السينما، شارك كارول في أفلام من بينها "The Wrestler" و"Everybody's Fine"، كما عمل في مجال الأداء الصوتي لألعاب الفيديو، وشارك بصوته في "Grand Theft Auto V" و"Need for Speed: Undercover".

وكان الممثل قد أنهى أخيراً مشاركته في فيلم "A Delicate Arrangement"، وهو عمل يتناول قصة صداقة جمعت الممثلة فيفيان لي ببائع زهور من الطبقة العاملة، وتؤدي فيه كارلا غوجينو دور لي، فيما يشارك ماثيو مودين في البطولة.

ونعت الممثلة كارلا غوجينو زميلها، قائلة إنها حظيت بفرصة العمل معه خلال الشتاء الماضي في فيلادلفيا، ووصفته بأنه كان مصدر موهبة ونور.

ومن المتوقع إقامة مراسم تأبين لكارول في خلال العام المقبل.