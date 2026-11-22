وجّه عدد من نجوم الغناء رسائل محبة إلى السيدة فيروز لمناسبة عيد ميلادها، مستحضرين مكانتها في الوجدان اللبناني وحضور أغانيها لدى أجيال متعاقبة.
وربطت نجوى كرم المناسبة بعيد استقلال لبنان، ووصفت فيروز بأنها ذاكرة الوطن والأجيال، متمنيةً لها طول العمر.
أما إليسا، فاعتبرتها أيقونة تختصر تاريخاً كاملاً للبلد، وتمنّت لها الصحة والعافية.
واختارت نانسي عجرم أغنية "فيكن تنسوا" لمعايدتها، معتبرةً أن عيدها مناسبة للبنان بأكمله.
فيما اختصر رامي عياش رسالته بعبارة: "فيروز.. عيد وطني".
وتواصل أغاني فيروز حضورها لدى المستمعين، برصيد يتنوّع بين الفولكلور اللبناني والأغنيات العاطفية، ومن أبرز أعمالها "نسم علينا الهوى" و"كان عنا طاحون" و"كيفك إنت" و"أنا لحبيبي".