وجّه عدد من نجوم الغناء رسائل محبة إلى لمناسبة عيد ميلادها، مستحضرين مكانتها في الوجدان اللبناني وحضور أغانيها لدى أجيال متعاقبة.

وربطت المناسبة بعيد استقلال ، ووصفت فيروز بأنها ذاكرة الوطن والأجيال، متمنيةً لها طول العمر.

مش صدفة عيدك وعيد يا ذاكرة هالوطن والأجيال 🇱🇧 منحبّك ومندعي لالله يزيد بعمرك ❤️ #فيروز https://t.co/ilaEI1isM3 — Najwa Karam (@najwakaram) November 21, 2026 Advertisement

أما إليسا، فاعتبرتها أيقونة تختصر تاريخاً كاملاً للبلد، وتمنّت لها الصحة والعافية.

كل سنة وانت ايقونة ما بيطالها الزمن، وصوت وذاكرة وتاريخ بلد بكامله. الله يطول بعمرك ويعطيكي الصحة وتبقي أحلى ما قدّمه هالوطن لكل الدني #فيروز #عيد_الدني https://t.co/NpoXRUP0HO — Elissa (@elissakh) November 21, 2026

واختارت أغنية "فيكن تنسوا" لمعايدتها، معتبرةً أن عيدها مناسبة للبنان بأكمله.

أنا بسموني الملكة… بالغار متوّج زمني مملكتي ما فيها بكي وجبيني ولا مرة حِني… عيدك عيد لبنان 🇱🇧 #فيروز https://t.co/O4XhOFB3yy — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 21, 2026

فيما اختصر رامي رسالته بعبارة: "فيروز.. عيد وطني".

فيروز .. عيد وطني https://t.co/GSoz6XvuuZ — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) November 21, 2026

وتواصل أغاني فيروز حضورها لدى المستمعين، برصيد يتنوّع بين الفولكلور اللبناني والأغنيات العاطفية، ومن أبرز أعمالها "نسم علينا " و"كان عنا طاحون" و"كيفك إنت" و"أنا لحبيبي".