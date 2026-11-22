أثارت بيرلا حرب الجدل بإطلالتها في فقرة الأزياء الوطنية ضمن مسابقة ، إذ ارتدت فستاناً طويلاً باللون الذهبي المائل إلى الشامبانيا، من تصميم هنادي عبود، وزُيّن بجناحين ملونين ضخمين حملا عنوان "أجنحة وطن"، من توقيع المخرج جو بو عيد.

وشهدت الإطلالة موجة من الانتقادات، بسبب الرسوم التي ظهرت على الجناحين، والتي صُمّمت باستخدام ، إضافة إلى ملاحظات طالت الجزء الخلفي منهما وطريقة تثبيتهما، وسط تعليقات اعتبرت أن التصميم يفتقر إلى التناسق.

وفي تعليق على فيديو نشرته بيرلا لإطلالتها، تساءل أحد المتابعين: "أين ؟ حبيقة؟ ؟".

وردّت بيرلا قائلة: "كنت أود حقاً العمل معهم، وقد تواصلت مع الكثيرين، لكن للأسف لم يكن هناك أي اهتمام. إن تصميم زيّ وطني يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والجهد والالتزام، وليس الجميع على استعداد لتحمل هذه المسؤولية. لذا، قبل إطلاق الافتراضات أو التعليقات، يرجى الإلمام بالحقائق وإدراك حجم الجهد المبذول والوقت الذي أُنفق في محاولة إنجاز هذا العمل. فعندما يغيب الاهتمام أو الاستجابة من أي من الطرفين، تصبح قدرتي على التصرف محدودة للغاية".