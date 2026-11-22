أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أثارت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب الجدل بإطلالتها في فقرة الأزياء الوطنية ضمن مسابقة ملكة جمال الكون، إذ ارتدت فستاناً طويلاً باللون الذهبي المائل إلى الشامبانيا، من تصميم هنادي عبود، وزُيّن بجناحين ملونين ضخمين حملا عنوان "أجنحة وطن"، من توقيع المخرج جو بو عيد.
وشهدت الإطلالة موجة من الانتقادات، بسبب الرسوم التي ظهرت على الجناحين، والتي صُمّمت باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ملاحظات طالت الجزء الخلفي منهما وطريقة تثبيتهما، وسط تعليقات اعتبرت أن التصميم يفتقر إلى التناسق.
وفي تعليق على فيديو نشرته بيرلا لإطلالتها، تساءل أحد المتابعين: "أين إيلي صعب؟ جورج حبيقة؟ زهير مراد؟".
وردّت بيرلا قائلة: "كنت أود حقاً العمل معهم، وقد تواصلت مع الكثيرين، لكن للأسف لم يكن هناك أي اهتمام. إن تصميم زيّ وطني يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والجهد والالتزام، وليس الجميع على استعداد لتحمل هذه المسؤولية. لذا، قبل إطلاق الافتراضات أو التعليقات، يرجى الإلمام بالحقائق وإدراك حجم الجهد المبذول والوقت الذي أُنفق في محاولة إنجاز هذا العمل. فعندما يغيب الاهتمام أو الاستجابة من أي من الطرفين، تصبح قدرتي على التصرف محدودة للغاية".