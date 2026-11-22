كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان المصري الراحل وصديقه المقرب، تفاصيل جديدة عن أيامه الأخيرة خلال صراعه مع سرطان الرئة، متحدثاً عن تدهور حالته الصحية والنفسية وصولاً إلى فقدانه البصر، ومحاولته إخفاء معاناته عن المحيطين به حتى لا يبدو ضعيفاً.

وخلال استضافته في برنامج "الستات" مع الإعلامية ، أوضح وطني أن أحمد زكي لم يكن يعرف حقيقة إصابته بالسرطان عند اكتشاف المرض، لكنه تماسك بعد إبلاغه بالتشخيص، وحاول مواجهة وضعه الصحي بشجاعة.

وأشار إلى أن الحالة النفسية للفنان تراجعت في أيامه الأخيرة، مع تزايد المضاعفات وشعوره بقرب رحيله، خصوصاً بعدما فقد قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية ووصل الأمر إلى فقدانه البصر، لكنه أخفى ذلك عن المحيطين به ولم يكشف حجم معاناته.

وتتطابق هذه الرواية مع ما سبق أن كشفه طبيبه المعالج، الدكتور ياسر ، عن فقدان أحمد زكي بصره خلال تصوير فيلم "حليم"، بعدما فوجئ بعدم قدرته على الرؤية في موقع التصوير.

وفي سياق متصل، أشاد وطني بدور الفنانة رغدة في مساندة أحمد زكي خلال رحلة علاجه، مؤكداً أنها كانت من أقرب الأشخاص إليه، وظلت إلى جانبه حتى أيامه الأخيرة.

كما استعاد ذكريات نجله خلال فترة مرضه، لافتاً إلى أنه كان يقرأ القرآن لوالده، الذي لطالما تمنى أن يراه في مكانة أفضل ويحقق نجاحات أكبر منه.

وتحدث وطني عن شخصية الفنان الراحل وعلاقته بالمقربين منه، مشيراً إلى أنه كان يدرك صعوبة التعامل مع طباعه، وكان يردد دائماً: "مين يستحمل أحمد زكي".

ورحل أحمد زكي في 27 آذار 2005، عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركاً وراءه إرثاً فنياً بارزاً في السينما والدراما .