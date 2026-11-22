أعرب الفنان طارق عن سعادته وفخره بابنته الفنانة الشابة ، التي لفتت الأنظار أخيراً من خلال مسلسل "حب ع ورق"، مشيراً إلى استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة إلى جانب الفنان في موسم 2027.

وقال مرعشلي، في تصريح لموقع "إي تي بالعربي"، إن هيا وتيم حسن وفريق عمل مسلسل "نوح" بدأوا تصوير مشاهد العمل في العاصمة .

وأبدى حماسه لهذا التعاون، واصفاً هيا وتيم بأنهما يشكلان ثنائياً جميلاً، ومعبّراً عن اعتزازه بابنته التي وصفها بالنجمة والإنسانة الجميلة، كما أشاد بصديقه تيم حسن، متمنياً أن يقدما عملاً مميزاً يحقق نجاحاً كبيراً.

وعن مشاركة ابنته في مسلسل "حب ع ورق" بنسخته المعربة، اعتبر مرعشلي أنها تجربة ناجحة، تركت أثراً لدى الجمهور، خصوصاً أنه جمع فنانين من ولبنان.

ويُصوّر مسلسل "نوح" بإدارة المخرج ، عن نص لكفاح زيني، ومن إنتاج شركة "الصبّاح"، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن وهيا مرعشلي كل من فادي صبيح، مجد فضة، إليانا سعد ووسيم قزق.