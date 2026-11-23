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أعلنت لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية في قطر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الفنان اللبناني للحصول على حقوق تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي طويل، يتناول مسيرته الفنية والتحولات الشخصية التي غيرت مسار حياته على مدار أكثر من عقدين.وأوضحت اللجنة، أن الفيلم سيرصد رحلة فضل شاكر منذ بداية صعوده الفني وتحوله إلى أحد أبرز المطربين في العالم العربي، مرورًا بالمحطات المهنية والشخصية التي أثرت في حياته، وصولاً إلى التحولات التي أبعدته عن المسار التقليدي للفنانين.ويتناول العمل قضايا الشهرة والهوية والقناعات الشخصية، وعلاقة الفنان اللبناني فضل شاكر بجمهوره وتأثير الموسيقى في حياته، إلى جانب محاولات البداية الجديدة.وقال ، رئيس اللجنة، إن قصة فضل شاكر تتجاوز حدود الموسيقى والنجومية، لما تحمله من تحولات وتحديات وتجارب إنسانية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه اللجنة لتقديم أفلام مستوحاة من شخصيات وقصص عربية.ولا يزال الاتفاق مبدئيًا، حيث يتطلب تنفيذ الفيلم استكمال التعاقدات النهائية، قبل اختيار الفريق الإبداعي وشركاء الإنتاج والإعلان عن الجدول للعمل.وكان فضل شاكر قد أحيا حفلاً غنائياً في مساء الخميس 12 تشرين الثاني، على مسرح "كتارا" المكشوف بمشاركة نجله محمد.