نفى المخرج سامي صحة الأنباء المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة ، وما تردد عن وجود خيانة زوجية وخلافات بينهما، مؤكداً أن كل ما يُنشر في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.

وقال سامي، في منشور عبر حسابه الرسمي على " ": "كل الكلام اللي بيتكتب، وإلى كل الناس الفاضية واللي أكل عيشها وتأليف إشاعات من العدم، لا في خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه".

وأضاف: "إمبارح أنا كنت بصور في مسلسل تمكين ومي بتصور في مسلسل حليمة وفجأة لقينا الأخبار دي، مانعرفش مين اللي بينزلها وليه! وتأليف قصص كثير جدا، واللي يقول كان في موضوع واتلم واللي يقول مش عارف إيه، ولا في موضوع ولا في اتلم ولا في طلاق ولا في خيانة، في تصوير ونجاح وحب ورزق وخير وبس".

وتابع: "أنا بحب مي جدا وهي بتحبني جدا وعمرنا ما اختلفنا أصلا، إحنا أكبر خناقة اتخانقناها في حياتنا ممكن بالعافية تكون أصغر من أي خلاف يومي بين أي اتنين متجوزين".

وأشار إلى أن زواجهما مستمر منذ 16 عاماً، قائلاً: "محدش فينا غلط في الثاني ولا حد فينا رفع صوته على الثاني، ومن أول يوم جواز لغاية النهارده وإحنا مقررين إن اللي بيخلي العلاقات تنجح هو الاحترام".

ودعا سامي إلى تناول علاقته بزوجته من زاوية مختلفة، مضيفاً: "اللي نفسه يكتب عني أنا ومي، يكتب عن الحب، يكتب عن الوفاء، يكتب عن زوج وزوجة كل واحد فيهم بيحترم الثاني جدا، يكتب عن إزاي الأزواج بيدعموا بعض، إزاي الحب والصداقة بين الزوجين بيخلوا الحياة أسهل وأجمل".

وختم بالقول: "أرجو من الناس اللي بتكتب إنهم يراجعوا نفسهم، والناس اللي بتعمل فيديوهات أي كلام برضه، وبالنسبة لأي حد صدق التخريف ده واتَبسط وشمت أحب أقوله إحنا تمام، وإن شاء الله ربنا يكرمك في حياتك بحد تحبه ويحبك ومراتي بنحب بعض".

