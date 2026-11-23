طمأن الفنان المصري جمهوره على وضعه الصحي، بعد تعرضه لإصابة خلال تصوير مسلسل "القناع"، المقرر عرضه في موسم 2027، مؤكداً أن حالته مستقرة، وأنه يستعد للعودة إلى التصوير بعد فترة من الراحة.

Advertisement

وأوضح جلال، في تصريحات صحافية، أنه أصيب بتمزق في عضلات القدم اليسرى أثناء تنفيذ أحد مشاهد المطاردات في المسلسل، ما اضطره إلى التوقف عن التصوير لمدة ستة أيام، على أن يستأنف العمل نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة بقية أبطال المسلسل.

وفي أول تعليق له على الإصابة، أشار الفنان إلى أن تعرضه لمثل هذه الحوادث خلال التصوير ليس أمراً جديداً، لافتاً إلى أنه سبق أن أصيب في كواليس عدد من أعماله الدرامية، بينها مسلسلات " " و"ظل الرئيس" و" ".

وشدد ياسر جلال على أن الإصابة الحالية لن تبعده طويلاً عن العمل، إذ يكتفي بفترة الراحة التي حصل عليها، تمهيداً لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من "القناع".