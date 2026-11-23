تواجه الفنانة والمحامي أزمة قانونية جديدة، بعدما تقدّمت ببلاغ إلى ، اتهمته فيه بالإساءة إليها والتجاوز بحقها، على خلفية تصريحات وعبارات صدرت عنه.

وقدّمت شاهين البلاغ بواسطة محامييها يسري ومحمد عبد الرازق، متضمناً ستة اتهامات بحق منصور، هي القذف والسب العلني، والطعن في ، والتهديد، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية عبر شبكة المعلومات، إضافة إلى إساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وبحسب تفاصيل البلاغ، جاءت الاتهامات على النحو الآتي:

أولاً، القذف العلني: اتهمت شاهين منصور بإسناد أفعال الفجور إليها، معتبرة أن هذه الادعاءات، لو صحت، من شأنها أن تعرّضها للعقاب والاحتقار من أبناء مجتمعها.

ثانياً، السب العلني: بسبب استخدام عبارات وصفتها بأنها تمس شرفها واعتبارها، وتسيء إلى مكانتها وسمعتها.

ثالثاً، الطعن في العرض والإساءة إلى سمعة العائلات: وهي اتهامات اعتبرها البلاغ من الظروف المشددة التي تستوجب الحبس والغرامة معاً.

رابعاً، التهديد كتابةً: إذ اتهمت شاهين منصور بتهديدها بالتعرض لها في الطريق العام، والتلويح بإفشاء أمور ونسب وقائع تمس شرفها إليها، مقرونة بتكليفها بأمر.

خامساً، الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية: على خلفية ما اعتبرته شاهين إساءة إليها عبر شبكة المعلومات ووسائل التواصل الإلكترونية.

سادساً، إساءة استعمال وسائل الاتصالات: من خلال تعمّد إزعاجها ومضايقتها باستخدام أجهزة الاتصالات.