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تسبب الإعلان عن فيلم سينمائي يتناول قصة العسكري السوري السابق فريد المذهان، المعروف باسم " "، ويؤدي بطولته الممثل ، اعتراضات من عائلات ضحايا التعذيب والاختفاء القسري في ، التي طالبت بتجميد المشروع إلى حين ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.وأمهلت "رابطة عائلات قيصر"، في بيان، الجهات المنتجة حتى 6 كانون الأول المقبل لإعلان تجميد جميع مكونات المشروع، بما يشمل الفيلم الروائي والوثائقي والمسلسل والبودكاست، ووقف التحضيرات للتصوير والترويج.وتتمحور اعتراضات الرابطة حول استخدام صور الضحايا والوثائق التي سرّبها المذهان، معتبرة أن امتلاك حقوق تحويل قصة حياته إلى عمل فني لا يمنح المنتجين تلقائياً حق استخدام صور المعتقلين أو إعادة تجسيد معاناتهم، ولا سيما أن هذه الصور تشكل أدلة جنائية مرتبطة بآلاف الضحايا.وكانت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر قد أعلنت اختيار تيم حسن لتجسيد شخصية «قيصر»، بإخراج أمير فخر الدين، وسيناريو روري هينز وسهراب نوشيرفاني، وبمشاركة شركات إنتاج عربية ودولية، فيما تتولى شركة «نيون» الأميركية التوزيع.وطالبت الرابطة بالكشف عن طبيعة الحقوق التي حصلت عليها الجهات المنتجة، وعقد اجتماع مع ممثلي عائلات الضحايا لعرض ملخص السيناريو والجهات الممولة، إضافة إلى الامتناع عن استخدام صور الضحايا أو تجسيد قصصهم من دون موافقة خطية من عائلاتهم، وعدم التصوير داخل مراكز الاعتقال السابقة أو مواقع المقابر الجماعية.كما دعت إلى تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن العائلات والناجين، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات قانونية وإعلامية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.ويعود ملف "قيصر" إلى عام 2013، عندما انشق فريد المذهان، الذي كان يعمل مصوراً في الشرطة العسكرية ، وهرّب آلاف الصور التي وثقت انتهاكات ووفيات داخل مراكز الاعتقال التابعة لنظام . وبحسب منظمة " "، يضم الأرشيف الذي حصلت عليه المنظمة 53 ألفاً و275 صورة، بينها 28 ألفاً و707 صور توثق وفاة ما لا يقل عن 6 آلاف و786 معتقلاً.وتحوّلت هذه الصور إلى أدلة أساسية في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم التعذيب في سوريا، فيما لا يزال مصير آلاف المفقودين مجهولاً، وسط مطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.ولا تقتصر مطالب عائلات الضحايا على تجميد الفيلم، بل تشمل أيضاً توجيه الموارد المالية المخصصة للأعمال الفنية التي تتناول هذه المأساة نحو إنشاء صندوق وطني مستقل لتعويض الضحايا، وتمويل عمليات البحث عن المفقودين وتحديد هويات الرفات وحفظ الأدلة.