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خرج المخرج سامي عن صمته للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا عبر بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة ، والتي ربطت بين الطلاق المزعوم واتهامات بالخيانة الزوجية.ونفى سامي، في منشور عبر حسابه الرسمي على " "، صحة هذه الأنباء، مؤكداً أنه لا توجد خيانة أو خلافات أو طلاق، وأنه وزوجته يواصلان حياتهما بشكل طبيعي وينشغل كل منهما بتصوير أعماله الفنية الجديدة.وشدد المخرج على استقرار علاقته بمي عمر، مشيراً إلى أنهما متزوجان منذ 16 عاماً، وأن الحب والاحترام المتبادل يشكلان أساس علاقتهما، نافياً وجود خلافات كبيرة بينهما.كما انتقد مروجي الشائعات، داعياً إلى التوقف عن نشر الأخبار الكاذبة، ومؤكداً أن علاقته بزوجته قائمة على الحب والوفاء والدعم المتبادل.