لفتت المتسابقة سونيا الأنظار خلال مشاركتها في مسابقة 2026، بعدما ظهرت بزي وطني مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، تميز بأجنحة ذهبية وتفاصيل ملكية فرعونية استحضرت رموزاً تاريخية، أبرزها أسطورة الإلهة إيزيس.



وجاءت الإطلالة بهدف إبراز الهوية الحضارية المصرية أمام الجمهور العالمي، من خلال تصميم استند إلى رموز ارتبطت في المعتقدات القديمة بالحماية والأمومة والبعث.

واستوحي شكل الأجنحة من الرسوم والنقوش التي جسدت الإلهة إيزيس على جدران المعابد والبرديات، حيث ظهرت في الفن المصري القديم بأجنحة ممدودة أو ملتفة حول جسدها، في مشاهد تعبر عن الحماية والرعاية.

وتحمل هذه الأجنحة دلالات مرتبطة بأسطورة إيزيس وشقيقتها نفتيس، اللتين بحثتا عن أوزوريس بعد مقتله، وعملتا على جمع أشلائه وإعادته إلى الحياة. ومع الوقت، باتت الأجنحة الممتدة من أبرز الرموز الفنية المرتبطة بإيزيس، لتجسد معاني الحماية والبعث.

كذلك، تضمنت الإطلالة تاجاً مستوحى من رموز الإلهة حتحور، مؤلفاً من قرني بقرة يتوسطهما قرص الشمس، وهو شكل ظهر في النقوش والتماثيل المصرية القديمة، كما استُخدم في تصميم تيجان بعض الأعمدة داخل المعابد.

وتولى المصمم الفلبيني سيمون كايتانو تصميم الزي، ونشر صوراً له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، موضحاً تفاصيل العمل الذي جمع بين الأجنحة الذهبية والعناصر المستوحاة من الملابس الملكية الفرعونية.

من جهتها، شاركت سونيا جرجس صور إطلالتها، إلى جانب مشاهد من كواليس مشاركتها في فقرة الأزياء الوطنية ضمن المسابقة.





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A post shared by Official Miss Universe Egypt (@missuniverseegyptbyyugen)