شهدت قضية مقتل طفلي الطالبية في مصر تطوراً جديداً، مع عثور على أجزاء من جثمان الطفل الثاني في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، بعد نحو أسبوعين من البحث في الموقع الذي حدده الأب المتهم خلال التحقيقات.

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وبحسب وسائل إعلام ، عُثر على الأجزاء في المكان الذي أرشد المتهم إلى دفن جثمان ابنه فيه، فيما تواصل فرق البحث الجنائي تمشيط المنطقة والمواقع الصحراوية المحيطة، بحثاً عن بقية الجثمان.

وكانت عمليات البحث السابقة قد انتهت من دون العثور على الجثمان، واقتصرت نتائجها على العثور على قطعة من ملابس الطفل، وفق ما أفاد به ، محامي والدة الطفلين. إلا أن الجهود المتواصلة أسفرت لاحقاً عن العثور على أجزاء جثمانية.

وفي موازاة ذلك، تواصل في تحقيقاتها، وطلبت تقارير لتحديد أسباب وفاة الطفلين وطبيعة الإصابات التي تعرضا لها، ومقارنتها بما ورد في التحقيقات.

وتعود القضية إلى اتهام الأب، البالغ 40 عاماً، بالاعتداء على طفليه داخل منزل الأسرة في منطقة الطالبية، ما أدى إلى وفاتهما، وفق التحقيقات الأولية. وتشير المعلومات إلى أنه دفن جثمان أحدهما في صحراء 6 أكتوبر، فيما نقل الآخر إلى المستشفى مدعياً تعرضه لحادث، قبل انكشاف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل القضية، بانتظار نتائج تقارير الطب الشرعي.