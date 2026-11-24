في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المصري، كشفت سماح ، أرملة الموسيقار الراحل ، تفاصيل تعرضها للاعتداء والسرقة داخل منزلها بمنطقة المهندسين، مؤكدة إصابتها في الرأس واليد، وسرقة هواتفها المحمولة ومصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها خلال الحادث.

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وأوضحت القرشي، خلال ظهورها في ، أن الاعتداء لم يكن عشوائياً، بل جاء في إطار محاولة للانتقام منها وإجبارها على مغادرة شقة الموسيقار الراحل، مشيرة إلى أنها سمّت الشخص الذي تتهمه خلال التحقيقات، وتنتظر محاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليها وقتل عدد من الحيوانات في المنطقة.

ولفتت إلى أن الأزمة بدأت إثر خلافات مع مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في تنظيم مواقف السيارات بالمنطقة، قبل أن تتصاعد بعد توقيف أحد الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم يتزعمون المجموعة.

وأضافت أن عدداً من الأشخاص اقتحموا مدخل منزلها واعتدوا عليها باستخدام عصا كبيرة، مشيرة إلى أن كاميرا المراقبة التي ظن المعتدون أنها معطلة كانت قد أُصلحت قبل الحادث بيوم، ما ساهم في توثيق تحركاتهم.

وأكدت أن مسؤولي الحي اس

تجابوا للشكاوى المقدمة بشأن المجموعة وأزالوا المخالفات التي ارتكبتها، فيما شددت على تمسكها بحقها وحق ابنتها ومواصلة ملاحقة المتورطين.

، أعلن إسلام الأمير ، محامي سماح القرشي، القبض على اثنين من المتهمين بتنفيذ الاعتداء، فيما تتواصل الجهود لضبط بقية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.