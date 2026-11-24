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تواجه مسابقة 2026 سلسلة من الأزمات قبل حفل تتويج نسختها الـ75، المقرر إقامته في سان خوان ببورتوريكو، وسط انسحابات وأزمات تأشيرات واتهامات بغياب الشفافية في التحكيم، فضلاً عن خلافات سياسية وثقافية.وأثارت ممثلة دانييل يابلونكا جدلاً واسعاً خلال فقرة الأزياء الوطنية، بعدما ارتدت زياً ذهبياً مستوحى من القديمة، تضمّن رسومات لأشجار الزيتون والبرتقال وكلمة "السلام" باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، وسط صيحات استهجان من بعض الحاضرين على خلفية الحرب في غزة.وامتد الجدل إلى تايلاند وكمبوديا، بعدما اعترضت بانكوك على استخدام الجانب الكمبودي صورة تاريخية لامرأة تايلاندية تعود إلى عام 1906، وتقديمها باعتبارها جزءاً من التراث الخميري، فيما أرجع المنظمون الكمبوديون الواقعة إلى عدم التحقق من مصدر الصورة.وعلى صعيد المشاركات، غابت ست دول آسيوية، هي تايلاند وإندونيسيا وفيتنام ولاوس وسنغافورة وماليزيا، بسبب نزاع تعاقدي مع إدارة المسابقة، فيما واجهت متسابقات من دول أفريقية صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول.كذلك، تعرّضت الفعاليات التمهيدية لانتقادات بعدما تعثّرت متسابقات خلال عرض ملابس السباحة، بسبب صعوبة السير بالكعب العالي على ممر أقيم فوق الرمال، ما دفع المنظمة إلى الإقرار بأن الفعالية لم تستوفِ معايير الجودة والاحترافية المطلوبة.وفي ملف التحكيم، عادت اتهامات التحيّز وغياب الشفافية إلى الواجهة، على خلفية مزاعم عضو لجنة التحكيم السابق عمر حرفوش خلال نسخة عام 2025، بشأن وجود تصويت سري واختيار مسبق للمتأهلات إلى المرحلة النهائية، وهي اتهامات نفتها المنظمة، لكنها أعادت المطالب بالكشف عن آليات التقييم وضمان استقلالية لجنة التحكيم.