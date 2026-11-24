Advertisement

أعلنت منصة بث الموسيقى "تايدل" عزمها حذف ملايين المقاطع الموسيقية المنتجة بالكامل باستخدام ، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الفنانين وتعزيز العدالة الاقتصادية في صناعة الموسيقى.ومن المقرر أن تبدأ المنصة تنفيذ القرار في 9 كانون الأول المقبل، على أن تُحذف المقاطع المستهدفة من مكتبتها بحلول مطلع العام 2027.وأوضحت "تايدل" أن الانتشار المتسارع لأدوات إنتاج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي دفعها إلى تشديد إجراءاتها، بعدما كانت تكتفي سابقاً بتمييز الأغاني المولّدة بهذه التقنية ووقف تحقيق الإيرادات منها.وكشف أندرسون، المسؤول في شركة "بلوك" المالكة للمنصة، أن 43% من المقاطع الموسيقية التي تلقتها "تايدل" خلال الأشهر الثلاثة الماضية رُصدت على أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن 96% من الأغاني المنتجة بالكامل بهذه التقنية لا تسجّل أي عمليات استماع، لافتاً إلى أن القرار قد يؤدي إلى حذف نحو 29 مليون مقطع موسيقي، فيما ترفض المنصة بالفعل ما بين 80 و85 ألف أغنية يومياً.وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التحديات التي تواجه منصات بث الموسيقى الكبرى، وفي مقدّمها "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك" و"أمازون"، في ظل تنامي المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي والضغوط المتزايدة لحماية حقوق الفنانين ومصادر دخلهم.