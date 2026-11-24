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أكد النجم الأميركي كولكين تطوير جزء جديد من سلسلة أفلام " "، بعد 34 عاماً على آخر ظهور له بشخصية الطفل "كيفن ماكاليستر"، التي ارتبطت باحتفالات حول العالم.وأكد كولكين، البالغ من العمر 46 عاماً، صحة الأنباء المتداولة بشأن المشروع، بعدما أعاد نشر تقرير لمجلة "فارايتي" عبر حسابه على "إنستغرام"، معلّقاً: "هذا صحيح".ويجري تطوير الفيلم داخل استوديوهات "20th Century" التابعة لشركة " "، بالتعاون مع سيث روغن وإيفان ، اللذين يتوليان كتابة السيناريو وإنتاج العمل بالتنسيق مع كولكين.وكان الممثل الأميركي قد طرح سابقاً فكرة يظهر فيها كيفن أباً مطلقاً أو أرملاً، يجد نفسه خارج المنزل، فيما ينصب ابنه الفخاخ لمنعه من الدخول، في عكس لأحداث الفيلم الأصلي، إلا أن هذه الحبكة لم تُعتمد رسمياً حتى الآن.وحقق الفيلم الأول، الذي عُرض عام 1990، إيرادات عالمية تجاوزت 476 مليون دولار، فيما حصد الجزء الثاني عام 1992 نحو 359 مليون دولار.ولا يزال المشروع في مراحل التطوير الأولى، من دون الإعلان عن موعد التصوير أو أو أسماء بقية الأبطال، فيما لم تصدر "ديزني" تعليقاً رسمياً بشأنه.