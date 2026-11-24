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أثارت ممثلة في مسابقة 2026، سارة البراهمي، جدلاً واسعاً على ، بسبب إطلالتها خلال فقرة الأزياء الوطنية، بعدما ظهرت بتصميم مستوحى من "تخليلة حمام سوسة"، أحد الأزياء التقليدية .وجاءت مشاركة البراهمي في الـ75 للمسابقة، التي احتضنتها مدينة سان خوان في بورتوريكو بمشاركة 116 متسابقة، لتسجّل عودة تونس إلى المنافسة بعد غياب تجاوز نصف قرن.واستند التصميم إلى لباس تقليدي ترتديه العروس خلال احتفالات الحنّاء، ويتميّز بلونه الأحمر وتطريزاته وخيوطه الفضية، قبل إعادة توظيفه في زي عصري يتكوّن من صدرية وتنورة قصيرة.وأثار التصميم انتقادات واسعة، إذ اعتبر عدد من الإعلاميين والناشطين أنه لم ينجح في إبراز ثراء التراث وخصوصيته الثقافية.ورأت الإعلامية شيماء كعوانة أن تنوّع الموروث الشعبي التونسي كان يتيح تقديم تصميم أكثر إبداعاً، فيما اعتبرت الإعلامية آمال العدواني أن فكرة الاستعانة بالتخليلة كانت جيدة، لكن تنفيذها افتقر إلى الفخامة والحضور البصري مقارنة بأزياء المتسابقات الأخريات.بدوره، اعتبر الناشط جغام أن التصميم يمثّل إساءة إلى الموروث التقليدي لمدينة حمام سوسة، مشدّداً على ضرورة مراعاة القيمة التاريخية والاجتماعية للرموز التراثية عند إعادة توظيفها.في المقابل، دافعت أصوات أخرى عن التصميم، من بينها الإعلامية منية كواش، التي أعربت عن إعجابها بالفكرة، معتبرةً أنها تشكّل فرصة لإحياء قطعة من التراث المحلي والتعريف بها على منصة عالمية.وأعاد الجدل فتح في تونس بشأن حدود التجديد في الأزياء التقليدية، وكيفية تقديم الموروث الثقافي في المحافل الدولية من دون المساس بأصالته.