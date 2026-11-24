تُوّجت البورتوريكية جينيفر باريتو، ممثلة البلد المضيف، بلقب لعام 2026 في ختام النسخة الـ75 للمسابقة، التي أُقيمت فجر اليوم الأربعاء في صالة "خوسيه ميغيل أغريلوت" بالعاصمة سان خوان، مانحةً بورتوريكو تاجها السادس في تاريخ المسابقة.

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الا ان فوز ممثلة البلد المضيف أثار موجة من الجدل والتعليقات المتباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي فور إعلان النتيجة، إذ احتفى الجمهور البورتوريكي بإبقاء التاج في الديار تزامناً مع احتفالات اليوبيل الماسي للمسابقة، فيما رأى متابعون آخرون أن كفة المنافسة كانت تميل لصالح وصيفتيها من الدومينيكان وفنزويلا.



وجاء تتويج باريتو بعد منافسة قوية ضمت 116 متسابقة، حيث تسلمت التاج من السابقة المكسيكية فاطمة بوش.



وجاءت نتائج المراكز الخمسة الأولى (Top 5) تتقدمهم الوصيفة الأولى ميليسا نونيز من جمهورية الدومينيكان، أما الوصيفة الثانية فهي كلارا فيغاس من ، والثالثة والرابعة على التوالي هما بيا ميلان-ويندورسكي من الفلبين، وجورجيا وادينغتون من .



وتعد جينيفر باريتو من أبرز الوجوه التي كسرت الصور النمطية في نسخة هذا العام، فهي أم لطفلة، وحاصلة على درجتي ماجستير، ونجحت في حصد اللقب أمام جمهورها في بورتوريكو بعد 25 عامًا من آخر تتويج لبلادها على أرضها عام 2001.

أما عربيا، فلم تتمكن أي من المتسابقات العربيات الخمس المشاركات في هذه النسخة من حجز مقعد في قائمة أفضل 30 متسابقة.