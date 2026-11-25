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كشفت وسائل إعلام تركية عن توقيف الممثلة الشهيرة بورجو أوزبيرك (Burcu Özberk) في إطار عملية أمنية موسعة تستهدف مشاهير وشخصيات معروفة في على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا مخدرات.وفي التفاصيل، أصدرت في إسطنبول (مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية) أوامر توقيف بحق 35 مشتبهاً بهم ضمن موجة تحقيقات جديدة بدأت في 24 تشرين الثاني 2026.وتشمل التحقيقات شبهات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة والمنشطة وحيازتها، وتوفيرها أو الاتجار بها.واستندت قرارات العامة إلى إفادات شهود، وشهادات شهود سريين، بالإضافة إلى تقارير فحص الهواتف المحمولة والمواد الرقمية.وشملت الحملة توقيف 19 شخصاً حتى الآن من بين المطلوبين، ومن أبرزهم الممثل ، والممثلة دينيز تشاكير، ومقدم البرامج والمغني مراد ، ومراد باش .