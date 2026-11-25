



وبحسب تقرير نشره موقع "AceShowbiz"، انضم جون وجينيفر دوراند، مالكا المنزل الذي اصطدمت به سيارة هيتش عام 2022، إلى المستأجرة السابقة لين ميشيل، في تحرك قضائي يطالب نجل الفنانة الأكبر هومر هيتش ، المسؤول عن إدارة تركتها، بتقديم كشوف مالية أكثر شمولاً.

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وأثارت الوثائق القضائية تساؤلات بشأن عدد من المعاملات المالية، بينها دفع 500 دولار لطرف ثالث مقابل خدمات يُعتقد أنها مشمولة مسبقاً بعقد مع دار للمزادات بلغت قيمته 9500 دولار. بعد أكثر من 4 سنوات على رحيل الممثلة الأميركية آن هيتش، عادت تركتها إلى واجهة الاهتمام، مع تصاعد النزاعات القضائية بشأن إدارة أصولها المالية، وسط مطالبات بالكشف عن مصير ممتلكاتها ومستحقاتها التقاعدية.وبحسب تقرير نشره موقع "AceShowbiz"، انضم جون وجينيفر دوراند، مالكا المنزل الذي اصطدمت به سيارة هيتش عام 2022، إلى المستأجرة السابقة لين ميشيل، في تحرك قضائي يطالب نجل الفنانة الأكبر هومر هيتش ، المسؤول عن إدارة تركتها، بتقديم كشوف مالية أكثر شمولاً.وأثارت الوثائق القضائية تساؤلات بشأن عدد من المعاملات المالية، بينها دفع 500 دولار لطرف ثالث مقابل خدمات يُعتقد أنها مشمولة مسبقاً بعقد مع دار للمزادات بلغت قيمته 9500 دولار.

كما اعترض لميشيل على إنفاق 11300 دولار لتخزين الفنانة الراحلة ومقتنيات أخرى، مطالباً بتوضيح مصير مستحقاتها التقاعدية، التي يُحتمل أن تكون قد تراكمت خلال 35 عاماً من عضويتها في نقابة الممثلين الأميركية.



وامتدت التساؤلات إلى مصير 10 خواتم تلقتها هيتش من شريكها السابق الممثل تابر.

وتأتي التطورات في ظل أزمة مالية تواجه تركة هيتش، إذ سبق لنجلها أن أبلغ المحكمة بأن قيمة مطالبات الدائنين تتجاوز 6 ملايين دولار، مقابل أصول متاحة تقدر بنحو 350 ألف دولار. (ارم نيوز)





