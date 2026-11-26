توفي آندي ، عازف الغيتار الأصلي في فرقة البوب والروك الشهيرة " دوران"، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع استمر نحو ثماني سنوات مع سرطان البروستاتا.

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وفارق تايلور الحياة بسلام في منزله، يوم الاثنين 23 تشرين الثاني 2026، محاطاً بأفراد عائلته، وفق ما أعلنته الفرقة وعائلته مساء الأربعاء 25 الجاري.

وانضم تايلور إلى التشكيلة الأصلية للفرقة عام 1980، وساهم في صناعة عدد من أشهر أغانيها، بينها Rio وSave a Prayer وGirls on Film. وغادر الفرقة مرتين، عامي 1985 و2006، قبل أن يعود للمشاركة في ألبومها Danse Macabre..



وفي عام 2022، نال تايلور مع أعضاء الفرقة تكريماً بدخولهم قاعة مشاهير الروك آند رول.