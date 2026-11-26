وجّه الفنان اللبناني رسالة إلى الشعب المصري عقب حادث دائري الوراق، معربًا عن مواساته لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين.

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ونشر فضل شاكر عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه بموقع «إنستغرام»، صورة للعلم المصري تضمنت مشاهد من الحادث، وأرفقها بعبارة: «بردًا وسلامًا يا مصر».

وكتب الفنان اللبناني في رسالته: «قلبي مع أهلي وحبايبي في مصر في هذا المصاب الأليم، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين»، معربًا عن تضامنه مع الشعب المصري عقب الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.