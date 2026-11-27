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خيّم الحزن على الوسط الفني المصري عقب حادث بمنطقة الوراق، ما دفع عدداً من الفنانين إلى تأجيل حفلاتهم تضامناً مع أسر الضحايا والمصابين واحتراماً لحالة الحداد.وفي هذا السياق، أعلن الفنان تأجيل حفله الذي كان مقرراً مساء الجمعة 27 تشرين الثاني في مدينتي، إلى 4 كانون الأول المقبل، بالتنسيق مع الجهة المنظمة، مع الإبقاء على صلاحية التذاكر المحجوزة وإتاحة استرداد قيمتها للراغبين.كما قرر الفنان تأجيل حفليه اللذين كان مقرراً إقامتهما يومي الجمعة والسبت في منطقة الفسطاط، ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي، من دون تحديد موعد جديد حتى الآن.في المقابل، تعرضت الفنانة لانتقادات عبر ، بعدما نشرت صوراً من جلسة تصوير حديثة بالتزامن مع حالة الحزن التي أعقبت الحادث.ورأى بعض المتابعين أن توقيت النشر لم يكن مناسباً، رغم أن الفنانة كانت قد نشرت سابقاً رسالة تعزية عبر حسابها على منصة إكس.