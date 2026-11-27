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كشف الفنان عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى الأميركية.وروى رمضان كواليس الموقف من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع " "، موضحاً أنه تعرض لمعاملة لم تكن مرضية خلال وجوده في مطار ، حيث اضطر إلى الانتظار لفترة طويلة برفقة شقيقه، وهو ما جعله يستحضر طبيعة الاستقبال الذي اعتاد عليه في المطارات والعربية.ولم تقتصر الزيارة على الاستضافة، إذ كشف عن تسجيل أغنية جمعته بلارا ، زوجة ترامب نجل الرئيس الأميركي، مشيراً إلى تصوير العمل داخل منزل الرئيس شخصياً.كما تحدث عن موقف لافت خلال التصوير، بعدما حضرت كارولينا إريك ترامب، حفيدة الرئيس الأميركي، عقب عودتها من المدرسة، موضحاً أنها أبدت بوجوده ولم تكن ترغب في مغادرة المكان. (العين الاخبارية)