كشف الفنان المصري محمد رمضان
عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة
الأميركية.
وروى رمضان كواليس الموقف من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك
"، موضحاً أنه تعرض لمعاملة لم تكن مرضية خلال وجوده في مطار لوس أنجلوس
، حيث اضطر إلى الانتظار لفترة طويلة برفقة شقيقه، وهو ما جعله يستحضر طبيعة الاستقبال الذي اعتاد عليه في المطارات المصرية
والعربية.
ولم تقتصر الزيارة على الاستضافة، إذ كشف محمد رمضان
عن تسجيل أغنية جمعته بلارا ترامب
، زوجة إريك
ترامب نجل الرئيس الأميركي، مشيراً إلى تصوير العمل داخل منزل الرئيس شخصياً.
كما تحدث عن موقف لافت خلال التصوير، بعدما حضرت كارولينا إريك ترامب، حفيدة الرئيس الأميركي، عقب عودتها من المدرسة، موضحاً أنها أبدت سعادة
بوجوده ولم تكن ترغب في مغادرة المكان. (العين الاخبارية)