أصدر بالمحكمة الابتدائية في مذكرتي إيداع بالسجن بحق المتهم في الاعتداء على الممثل والكوميدي العربي المازني، ومرافق الفنان الذي كان معه ليلة الحادثة، في خطوة تأتي مع تقدم التحقيقات وتحديد المسؤوليات المحتملة.

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وتعود الحادثة إلى فجر الأربعاء 25 تشرين الثاني، في منطقة حي الزهور بالعاصمة تونس، حيث تعرض المازني لاعتداء عنيف تسبب بإصابة خطيرة في الرأس، استدعت نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.

ووفق تقارير إعلامية محلية، كان المازني برفقة صديقه على متن دراجة نارية، قبل أن يلتقيا بمجموعة من الشبان، طلب أحدهم التقاط صورة مع الفنان، لكن الموقف تطور إلى خلاف انتهى بتوجيه ضربة قوية إليه، أدت إلى سقوطه وارتطام رأسه بقطعة آجر.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مرافق الفنان غادر المكان على متن الدراجة، تاركاً المازني مصاباً وفاقداً للوعي، ما دفع السلطات إلى الاشتباه في امتناعه عن تقديم المساعدة أو طلب الإسعاف.



وعلى هذا الأساس، أُودع السجن إلى جانب المشتبه به الرئيسي، بعدما كانت قد قررت سابقاً الاحتفاظ به للتحقيق في شبهة عدم إنقاذ شخص في حالة خطر.

وفي سياق التحقيقات، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من توقيف المشتبه به الرئيسي بعد فراره من مكان الحادثة وإدراجه بالتفتيش، كما شملت الأبحاث شقيقه، الذي جرى الاحتفاظ به في مرحلة أولى، إلى جانب مرافق الفنان. كذلك، استمعت السلطات إلى سائق سيارة أجرة نقل المازني إلى المستشفى بعد العثور عليه مصاباً.



وتنتظر التحقيقات نتائج فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتقارير الطبية، إضافة إلى الاستماع إلى إفادة الفنان عندما تسمح حالته الصحية بذلك، فيما أفادت تقارير محلية بأن وضعه الصحي مستقر بعد خضوعه للجراحة.