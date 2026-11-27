أكدت الممثلة سماح تمسكها بالحصول على أجر مادي مقابل مشاركتها في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها لا تقبل العمل من دون مقابل، حتى لو كان العمل يجمعها بالفنان ، رغم تقديرها الكبير لمكانته الفنية وتاريخه.

وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن احترام قيمة النجم الذي تشاركه العمل لا يلغي حقها في الحصول على أجر يتناسب مع جهدها ومشاركتها، لافتة إلى أن اختيار الأدوار لا يعتمد على المقابل المادي وحده، بل يرتبط أيضاً بطبيعة الشخصية وأهميتها وما تضيفه إلى مسيرتها الفنية.

وفي سياق آخر، كشفت السعيد عن رغبتها في الابتعاد عن الأدوار الصعيدية التي ارتبط اسمها بها لسنوات، بعدما شاركت في عدد من الأعمال التي تنتمي إلى هذا اللون، أبرزها "شيخ العرب همام" و"الخواجة " و"القاصرات" و"دهشة".

وأشارت إلى أن تكرار تقديم هذه الشخصيات دفع بعض المخرجين إلى حصرها في الأدوار الصعيدية، ما جعلها تقرر الابتعاد عنها لفترة، سعياً إلى كسر الصورة النمطية وتقديم شخصيات مختلفة تبرز جوانب جديدة من موهبتها.

وأضافت أن هذا القرار دفعها إلى الاعتذار عن بعض الأعمال المميزة، ومنها مسلسل "سلسال "، مؤكدة أهمية التنوع في اختيارات الفنان، وتجنب الوقوع في قالب واحد يحدّ من قدرته على تقديم أدوار جديدة.

يُذكر أن سماح السعيد شاركت أخيراً في عدد من الأعمال الدرامية، بينها "قلع الحجر 2 - قبائل الصخرة" بشخصية سهر، و" " بدور حسناء، و"نقطة سودة" بشخصية صفا، إلى جانب مسلسل "رسالة الإمام" أمام الفنان ، حيث جسدت شخصية حمدة زوجة الإمام.