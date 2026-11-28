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تصدرت الفنانة سماح محركات البحث، عقب تصريحاتها بشأن أسباب قلة ظهورها الفني خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها ترفض المشاركة في أي عمل لا يتناسب أجره مع تطلعاتها، حتى لو كان من بطولة الفنان ، رغم تقديرها الكبير له.وأعادت تصريحات السعيد إلى الواجهة قصص عدد من نجوم الفن الذين رفضوا العمل مع "الزعيم" أو تكرار تجاربهم الفنية معه، لأسباب تتعلق بمساحة الأدوار أو طبيعة العمل.ومن أبرز هؤلاء الفنان الراحل ، الذي كان مرشحاً للمشاركة في مسلسل "العراف" عام 2013، لكنه اعتذر عن الدور لعدم تناسب مساحته مع مكانته الفنية، بحسب مقربين منه، ليذهب الدور لاحقاً إلى الفنان .أما الفنانة ، التي شاركت عادل إمام في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" عام 1999، فرفضت تكرار التجربة معه في مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، بسبب عدم رضاها عن تجربتها السابقة، إذ أشارت تقارير صحافية إلى شعورها بالتهميش خلال تصوير الفيلم.كذلك، كشف الفنان الراحل طلعت زكريا، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن عدم رغبته في تكرار تجربة العمل مع عادل إمام بعد مشاركته في مسلسل "العراف"، بسبب عدم رضاه عن مساحة دوره وعدم السماح له بالارتجال.بدوره، سبق أن كشف الفنان عن اعتذاره شخصياً لعادل إمام عن المشاركة في أحد أفلامه، بعدما رأى أن الدور لن يضيف إلى مسيرته الفنية، علماً أنه شارك في بداياته في فيلمي "المنسي" و"بخيت وعديلة" إلى جانب "الزعيم".