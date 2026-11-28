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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة شادية، إحدى أبرز نجمات السينما والغناء في العالم العربي، التي اختارت الاعتزال وهي في قمة مجدها الفني، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.ولدت شادية، واسمها الحقيقي فاطمة شاكر، في 8 شباط 1931، وبدأت مشوارها الفني في أربعينيات القرن الماضي، قبل أن تحقق شهرة واسعة بفضل موهبتها في الغناء والتمثيل.وقدمت خلال مسيرتها عشرات الأفلام السينمائية، من أبرزها "معبودة الجماهير" و"شيء من الخوف" و"ميرامار" و"الزوجة 13"، كما تركت إرثاً غنائياً كبيراً، تصدرته أغنيات "يا حبيبتي " و"إن راح منك يا عين" و"قولوا لعين الشمس".وعلى مدار مسيرتها، التي انطلقت عام 1947، قدمت شادية أكثر من 112 فيلماً، ونجحت في تجاوز صورة الفتاة المدللة التي ارتبطت ببداياتها، لتجسد شخصيات تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية، ولا سيما في فيلمي "شيء من الخوف" و"مراتي مدير عام".أما على خشبة المسرح، فاكتفت بتجربة واحدة من خلال مسرحية "ريا وسكينة"، التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً بمشاركة سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي.وفي عام 1984، قدمت شادية آخر أفلامها "لا تسألني من أنا"، قبل أن تعلن اعتزالها الفن عام 1986، وتختار التفرغ للعبادة والعمل الخيري بعيداً عن الأضواء.وفي عام 2017، اختار مهرجان السينمائي الدولي إطلاق اسمها على دورته الـ39 تكريماً لمسيرتها الفنية، إلا أنها رحلت في 28 تشرين الثاني من العام نفسه، قبل يومين من اختتام المهرجان، عن عمر ناهز 86 عاماً.ورغم مرور تسع سنوات على رحيلها، لا تزال أعمال شادية تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور العربي، بعدما اختارت مغادرة الساحة الفنية طواعية، من دون أن تفقد حضورها في الذاكرة الفنية. (إرم نيوز)