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قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتغريم سيدة 50 ألف جنيه في قضية سبّ وقذف وتشهير بالفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت القضية ببلاغ قدّمته بوسيل، اتهمت فيه سيدة بنشر عبارات مسيئة وألفاظ خادشة للحياء بحقها عبر حساب إلكتروني يحمل اسم "هـ. ع".
وأثبت الفحص الفني نسبة الحساب إلى المتهمة، فيما شملت الاتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات لتعمد مضايقة الفنانة وإزعاجها. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالغرامة.