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أعلنت باميلا الكاشي، زوجة الفنان رشيد فوعاني، فقدان جنينها، معبّرة عن حزنها برسالة مؤثرة.
وكتبت عبر حسابها على انستغرام: "الله أعطى والله أخذ… نطرتك كل هالسنين وما لحقت إتهنّى فيك. الحمدلله على كل شي. لتكن مشيئتك".
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A post shared by Pamela El Kachy (@pamela.alkachy)
A post shared by Pamela El Kachy (@pamela.alkachy)
وكان الثنائي قد عادا رسمياً إلى بعضهما بعد أشهر من الانفصال، وقرّرا منح علاقتهما فرصة جديدة.