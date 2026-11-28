أعلنت باميلا الكاشي، زوجة الفنان رشيد فوعاني، فقدان جنينها، معبّرة عن حزنها برسالة مؤثرة.

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وكتبت عبر حسابها على : "الله أعطى والله أخذ… نطرتك كل هالسنين وما لحقت إتهنّى فيك. الحمدلله على كل شي. لتكن مشيئتك".