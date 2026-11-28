رأت الفنانة أن الظروف التي تمرّ بها المنطقة لا تسمح حالياً بإقامة الحفلات، كاشفة في الوقت نفسه عن تحضير أعمال غنائية جديدة ستعلن تفاصيلها قريباً.

وقالت في لقاء مع " عربية": "الوضع في ليس في أفضل أحواله لنغني ونقيم الحفلات. وعندما يحين الوقت المناسب، سنشارك كعادتنا".

وأكدت تمسّكها بالبقاء في رغم التحديات، مضيفة: "لبنان الذي أعيشه في قلبي هو لبنان الذي أريده سيّداً حراً مستقلاً". وشدّدت على أن حماية وحريتها واستقلالها مسؤولية وطنية تتجاوز الانتماءات السياسية.

ووجّهت رسالة إلى الأطفال في لبنان والعالم العربي، معربة عن أملها في أن يعيشوا مستقبلاً بعيداً عن الحروب والأزمات، وقالت: "أريد أن أعطيهم أياماً أجمل من الأيام التي رأيناها نحن"، متمنية انتهاء الحروب وإحلال السلام.