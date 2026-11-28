توفي الممثل والكوميدي ومقدم البرامج الإذاعي الإيرلندي بي جي عن عمر 51 عاماً، وفق ما أعلنت وكالته، الجمعة، في بيان نعت فيه أحد أبرز الوجوه المعروفة في والإعلام الإيرلندي.

وقالت وكالة "LR Comedy" إن عائلة غالاغر وأصدقاءه يعيشون حالة من الحزن الشديد، مطالبة باحترام خصوصيتهم وإتاحة الوقت لهم لتقبّل الخسارة.

ووصف البيان الراحل بأنه فنان وممثل وكاتب ومذيع محبوب، مشيداً بقدرته الاستثنائية على إضحاك الجمهور، سواء على خشبة المسرح أو عبر التلفزيون أو من خلال برامجه الإذاعية الصباحية.

وأضافت الوكالة أن غالاغر كان يتمتع بشخصية مرحة وفضولية ومختلفة، كما تحدث بصراحة لافتة عن تجاربه مع الاضطرابات النفسية، رغبة منه في تشجيع الآخرين على معاناتهم من دون خجل.

ولم يُعلن حتى الآن عن سبب الوفاة.

مسيرة تلفزيونية وإذاعية

برز اسم غالاغر على نطاق واسع من خلال مشاركته في البرنامج الكوميدي "Naked Camera"، الذي شارك في ابتكاره وتقديمه، قبل أن يحقق حضوراً لافتاً في مسلسل "The Young Offenders"، حيث جسّد شخصية مدير المدرسة والش.

كما عمل في تقديم البرامج الإذاعية، وشارك جيم مكابي في تقديم البرنامج الصباحي "Morning Glory" عبر إذاعة "Radio "، ليصبح صوته مألوفاً لدى المستمعين في إيرلندا.

وفي أيلول الماضي، بدأ عرض برنامجه التلفزيوني "The Random Driving Test" على قناة RTÉ One، فيما شارك خلال السنوات الأخيرة في أعمال وثائقية وبرامج تلفزيونية أخرى.

وإلى جانب مسيرته الفنية، عُرف غالاغر بمناصرته لقضايا الصحة النفسية، إذ تحدث علناً عن تجاربه الشخصية مع الاكتئاب والاضطرابات النفسية، وأصدر عام 2023 مذكراته بعنوان "Madhouse"، كما قدم فيلماً وثائقياً بعنوان "Changing My Mind" تناول فيه قضايا الصحة النفسية.

وكان غالاغر يعيش مع شريكته دولين، ولهما توأم، ولد وبنت، وُلد في آب 2023.

وفور إعلان وفاته، توالت رسائل النعي من شخصيات سياسية وفنية وإعلامية في إيرلندا، بينها رئيس الوزراء ، الذي وصفه بأنه فنان وممثل ومذيع موهوب، جلب الدفء والضحك إلى حياة كثيرين، فيما أشاد زملاؤه بموهبته وصدقه وقربه من الناس.